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Выжившего нашли под завалами спустя восемь дней после землетрясений в Венесуэле

Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 2295 человек.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели уже восемь дней пытаются вызволить 43-летнего Эрнана Хиля из-под руин в венесуэльском штате Ла-Гуайра. Мужчина выжил после двух мощных подземных толчков, унесших жизни более двух тысяч человек, и теперь международные бригады ведут борьбу за его спасение. Об этом пишет BFMTV со ссылкой на очевидцев.

Эрнан Хиль работал охранником в прибрежном районе Катиа-ла-Мар и оказался в ловушке в своей сторожке. К спасательной операции присоединились специалисты из семи стран, включая Чили, США и Мексику.

Чилийские пожарные опубликовали кадры, на которых видно, что мужчина пришел в сознание. Представитель испанского отряда Луис Артеага Бенатуил пояснил, что доступ на территорию был крайне затруднен из-за новых правил властей. Однако, по его словам, главная цель по-прежнему — спасение жизней.

Власти подтвердили рост числа погибших до 2295 человек, а раненых — более 11 тысяч. При этом ООН оценивает количество пропавших без вести почти в 50 тысяч человек. На разрушенных зданиях уже появились метки «D», означающие, что поиски выживших там официально прекращены.

Стоит напомнить, что разрушительное землетрясение произошло 24 июня. По данным Геологической службы США, сила первого подземного удара достигла 7,2 балла, а второго — 7,5 балла по магнитуде.

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