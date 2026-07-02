Магнитные бури устроят встряску волгоградцам в начале июля

Волгоградцам и другим жителям планеты Земля следует готовиться к магнитной буре. Её пик придётся на пятницу, 3 июля, и достигнет отметки в шесть баллов, сообщают в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Накануне учёные сообщали, что вспышка на Солнце в ночь с 30 июня на 1 июля не принесёт радиационных штормов высшего уровня, и даже уровень G4 вряд ли будет достигнут, несмотря на то что буря ожидается самой сильной с минувшего марта.
Днем 2 июля магнитосфера будет спокойной, подъём начнётся в полночь и достигнет максимума с трёх ночи до шести утра 3 июля. Далее возмущение будет колебаться в пределах пяти-шести баллов до полудня 4 июля и вновь поднимется к девяти вечера, сохраняясь на уровне четырёх баллов 5 июля.
Далее весь июль обещает быть спокойным, прогнозируют специалисты лаборатории.
Ранее стало известно, что в первые дни июля волгоградцы смогут увидеть метеорный поток Боотиды.