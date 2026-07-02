Магнитные бури устроят встряску волгоградцам в начале июля

Накануне учёные сообщали, что вспышка на Солнце в ночь с 30 июня на 1 июля не принесёт радиационных штормов высшего уровня, и даже уровень G4 вряд ли будет достигнут, несмотря на то что буря ожидается самой сильной с минувшего марта.