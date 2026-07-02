Соцфонд рассказал, кто может выйти на пенсию досрочно

В ведомстве уточнили, что женщины, родившие и воспитавшие трех детей до 8 лет, могут выйти на пенсию в 57 лет. Если у женщины четверо детей — в 56 лет. Мамы пяти и более детей — в 50 лет. Обязательное условие — воспитание каждого ребенка до 8 лет. Жители Крайнего Севера могут оформить страховую пенсию на пять лет раньше. Для этого необходимо иметь не менее 15 лет официального стажа и 30 пенсионных баллов.