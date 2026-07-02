Два человека погибли и девять ранены при обстрелах Белгородской области за сутки

В поселке Уразово Валуйского округа мужчина погиб из-за атаки дрона на автомобиль. Вследствие того же удара пострадали еще три человека. Один из них госпитализирован. В Вейделевском округе еще один мужчина погиб из-за атаки беспилотника по частному дому в селе Малакеево. Его супруга получила ранения, она продолжает лечение амбулаторно.