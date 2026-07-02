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Дополнительную парковку организуют у Кургана Славы 3 июля

МИНСК, 2 июл — Sputnik. Дополнительную парковку решено организовать вдоль автодороги Р-53, чтобы избежать заторов у Кургана Славы во время мероприятия в честь Дня Независимости, сообщает УВД Миноблисполкома.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

В милиции области также уточнили, что основные торжества пройдут не только Кургана Славы, но и у историко-культурного комплекса «Линия Сталина».

«Чтобы не создавать неудобства при личном досмотре, рекомендуем брать с собой минимальное количество вещей», — отметили в УВД.

На праздник запрещено приходить со спиртными и с безалкогольными напитками в емкостях более литра или в стеклянной и жестяной таре.

Стражи порядка рекомендуют приезжать к местам проведения праздничных мероприятий заблаговременно.

Праздничная программа в регионе включает в себя фейерверки. Они прогремят в 20 районах в интервале с 22:55 до 23:15. Самостоятельно применять пиротехнику в местах гуляний категорически запрещено.

Не разрешается и распитие спиртного, пива. Нельзя находиться в местах торжеств в нетрезвом состоянии.

«В противном случае нарушители будут выведены за пределы территории праздника и привлечены к ответственности согласно законодательству», — предупредили в милиции.

Параллельно с гуляньями в честь главного государственного праздника в области пройдет и «Будславский фест» (3 и 4 июля в Мядельском районе).

Колонну его участников, в целях безопасности, будут сопровождать сотрудники милиции.