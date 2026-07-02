Дополнительную парковку организуют у Кургана Славы 3 июля

В милиции области также уточнили, что основные торжества пройдут не только Кургана Славы, но и у историко-культурного комплекса «Линия Сталина».
«Чтобы не создавать неудобства при личном досмотре, рекомендуем брать с собой минимальное количество вещей», — отметили в УВД.
На праздник запрещено приходить со спиртными и с безалкогольными напитками в емкостях более литра или в стеклянной и жестяной таре.
Стражи порядка рекомендуют приезжать к местам проведения праздничных мероприятий заблаговременно.
Праздничная программа в регионе включает в себя фейерверки. Они прогремят в 20 районах в интервале с 22:55 до 23:15. Самостоятельно применять пиротехнику в местах гуляний категорически запрещено.
Не разрешается и распитие спиртного, пива. Нельзя находиться в местах торжеств в нетрезвом состоянии.
«В противном случае нарушители будут выведены за пределы территории праздника и привлечены к ответственности согласно законодательству», — предупредили в милиции.
Параллельно с гуляньями в честь главного государственного праздника в области пройдет и «Будславский фест» (3 и 4 июля в Мядельском районе).
Колонну его участников, в целях безопасности, будут сопровождать сотрудники милиции.