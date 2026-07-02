Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три регулярных рейса задержали в нижегородском аэропорту из-за ограничений

С пассажирами работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний.

Источник: Нижегородская правда

В аэропорту им. Чкалова в Нижнем Новгороде продолжают действовать ограничения на прием и отправку воздушных судов. Уже три рейса задержаны, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, что ограничения на полеты ввели в нижегородском аэропорту сегодня, 2 июля, в 03:00. Это стало необходимо ради обеспечения безопасности полетов.

Судя по онлайн-табло аэропорта, на данный момент задержаны три авиарейса — в Екатеринбург, Санкт-Петербург и Москву. С пассажирами работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что один человек погиб и четверо пострадали из-за атаки БПЛА в Нижегородской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше