Цены на бензин и дизтопливо резко взлетели на заправках в Волгоградской области

Бензин АИ-92 за прошедшую неделю в среднем на заправках Волгоградской области подорожал на 30 копеек до 64,90 рубля за литр. АИ-95 теперь стоит 72,34 рубля — на 65 копеек больше. За литр высокооктанового бензина АИ-98 и выше придется отдать 94,08 рубля — цена выросла на 17 копеек. А ДТ подорожало на 73 копейки до 77,15 рубля за литр. Это официальные данные средние по всему региону.