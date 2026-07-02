В Краснодаре училище имени Штеменко получило новое название

Учебное заведение готовит офицеров, которые отвечают за защиту информационно-телекоммуникационных систем в военном управлении. По сути, это один из ключевых вузов страны в своей сфере, где обучают специалистов по информационной безопасности для Вооруженных сил России и других федеральных структур.
В руководстве вуза отмечают, что в последние годы учебное заведение заметно расширило образовательные программы и научную деятельность. Новое наименование, по словам представителей академии, отражает не просто смену вывески, а более высокий статус и фактическое развитие учреждения.
На фоне растущей роли цифровых технологий и кибербезопасности смена названия выглядит символичной. Теперь в Краснодаре официально действует Военная академия защиты информации — структура, чье значение в современной армии только возрастает.