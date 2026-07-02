В Краснодаре училище имени Штеменко получило новое название

Учебное заведение готовит офицеров, которые отвечают за защиту информационно-телекоммуникационных систем в военном управлении. По сути, это один из ключевых вузов страны в своей сфере, где обучают специалистов по информационной безопасности для Вооруженных сил России и других федеральных структур.