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В Краснодаре училище имени Штеменко получило новое название

В Краснодаре с 1 июля официально изменилось название одного из старейших военных вузов страны. Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С. М. Штеменко теперь называется Военной академией защиты информации.

Учебное заведение готовит офицеров, которые отвечают за защиту информационно-телекоммуникационных систем в военном управлении. По сути, это один из ключевых вузов страны в своей сфере, где обучают специалистов по информационной безопасности для Вооруженных сил России и других федеральных структур.

В руководстве вуза отмечают, что в последние годы учебное заведение заметно расширило образовательные программы и научную деятельность. Новое наименование, по словам представителей академии, отражает не просто смену вывески, а более высокий статус и фактическое развитие учреждения.

На фоне растущей роли цифровых технологий и кибербезопасности смена названия выглядит символичной. Теперь в Краснодаре официально действует Военная академия защиты информации — структура, чье значение в современной армии только возрастает.