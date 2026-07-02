Магия слова. Центр «Славия» объединяет славистов всего мира

Лариса Анатольевна убеждена: работа, которую проводит центр славянской культуры «Славия», важна для всех, кто проживает в России, поскольку напоминает о необходимости беречь свой язык и родственные ему. Родные языки нас объединяют, помогают осознать общие корни, питающие народы, вспомнить общее славное прошлое. При этом руководителя и всех участников просветительского научного центра радует то, что интерес к славянским языкам и культуре год от года растёт по всему миру.