Магия слова. Центр «Славия» объединяет славистов всего мира

Центр славянской культуры «Славия» действует при Волгоградском социально-педагогическом университете уже 16 лет. За это время тысячи студентов, преподавателей и просто жителей из России, а также из славянских стран смогли прикоснуться к той сокровищнице, которую представляет из себя духовное, культурное, историческое наследие славянских народов.
В ряду великих.
Существует распространённое заблуждение, что главные мировые открытия были сделаны в англоязычных странах. Это абсолютно не соответствует действительности, объясняет руководитель центра «Славия», профессор ВГСПУ, доктор филологических наук Лариса Анатольевна Шестак.
«В силу непонятных причин славянская культура долгое время оставалась в тени мирового развития, — говорит Лариса Анатольевна. — На самом деле вклад славян в мировой прогресс невероятно большой. Приведу лишь несколько имён великих представителей славянских народов: Николай Коперник (гелиоцентрическая система Вселенной), Грегор Мендель (основоположник генетики), Мария Склодовская-Кюри (открытие радиоактивных элементов), Константин Циолковский (основоположник теоретического космоплавания), Николай Лобачевский (неэвклидова геометрия), Дмитрий Менделеев (периодическая система элементов), Александр Попов (изобретатель радио), Ян Амос Коменский (основоположник научной педагогики) и многие другие. А люди искусства? Пётр Чайковский и Фредерик Шопен, Ян Матейко и Марк Шагал, Адам Мицкевич и Генрих Сенкевич, Карел Чапек и Ярослав Гашек… И, конечно, нельзя не упомянуть великих русских писателей — Пушкина, Толстого, Достоевского…».
Ряд великих славян, объясняет Лариса Анатольевна, можно долго продолжать. Изучая эту тему, исследователи, в числе которых, помимо преподавателей Волгоградского социально-педагогического университета, оказались и студенты, магистранты, аспиранты Института русского языка и методики его преподавания ВГСПУ, пришли к тому, что мир славянской культуры и языков настолько интересен, что заслуживает всеобщей известности. Вот так и родился центр «Славия» — можно сказать, для восстановления исторической справедливости.
Песни, книги и … мультфильмы.
Идея создания центра легла на подготовленную почву: в ВГСПУ профессионально преподают славянские языки и культуру, некоторые преподаватели сами являются носителями того или иного языка славян. Создание центра «Славия» стало органичным продолжением такой работы, а сам центр помог сократить расстояние между странами, где говорят на языках одной лингвистической группы.
Польский, чешский, словацкий и болгарский языки звучат теперь не только в учебных аудиториях, но и во время общегородских праздников, в ходе научных конференций и просветительских мероприятий. Здесь выступают участники «Славии», причём форматы самые различные: от научного доклада до зажигательной песни и задорного танца.
Руководит центром, как упоминалось выше, Лариса Анатольевна Шестак, его членами являются известные в мире лингвистики люди: профессора, доктора филологических наук Василий Иванович Супрун, Елена Ивановна Алещенко, Елена Борисовна Никифорова, а также доцент Петра Властимиловна Чеснокова.
Главные мероприятия центра «Славия» проходят дважды в год — в мае и ноябре, когда проходит неделя Института русского языка и словесности. На эти события неизменно собирается большое число людей, увлечённых славянской культурой. Погружение происходит полное: участники центра, вокалисты ансамбля «Слово славное» исполняют песни на славянских языках, демонстрируют национальные костюмы, традиции, обычаи народов. Участники хореографического коллектива «Этника» исполняют танцы народов славянской группы. И даже мультфильмы на славянских языках можно увидеть в ходе таких праздников.
Но и в промежутке между этими масштабными событиями жизнь центра не замедляет ход: центр «Славия» проводит международные конференции, выпускает научные статьи и монографии. Издательской деятельности — выпуску справочников, коллективных монографий, учебных пособий вообще уделяется значительное внимание, ведь от этого зависит уровень преподавания славянских языков как в России, так и за рубежом.
Так, в 2017 г. был издан справочник «Славяне в мировой цивилизации», в 2018 г. — «Прикладная лингвистика». Значительным трудом стало издание «Славянские языковые картины мира: польская, болгарская, украинская», вышедшее в 2023 г. А в 2024 г. центр выпустил учебное пособие «Грамотность — это имидж! Русский язык делового общения».
Сберечь и сохранить.
Конечно, будущее славянских языков напрямую зависит от того, насколько их будет знать молодёжь. В этом плане центр «Славия» проводит ежегодные международные студенческие конференции «Славянские лингвистические школы». Здесь же руководят научной тематикой аспирантов и магистрантов по славистике.
«Ежегодно в ВГСПУ проходит праздник славянской письменности и культуры, в том числе всероссийский в режиме онлайн, — рассказала Лариса Шестак. — Он объединяет Волгоград, Ростов-на-Дону, Уфу, Краснодар, Челябинск, Санкт-Петербург и такие страны, как Болгария и Казахстан. В его рамках проходят и встречи с международными делегациями (сербы-лужичане, белорусы, словаки, чехи)».
Лариса Анатольевна убеждена: работа, которую проводит центр славянской культуры «Славия», важна для всех, кто проживает в России, поскольку напоминает о необходимости беречь свой язык и родственные ему. Родные языки нас объединяют, помогают осознать общие корни, питающие народы, вспомнить общее славное прошлое. При этом руководителя и всех участников просветительского научного центра радует то, что интерес к славянским языкам и культуре год от года растёт по всему миру.
Кстати.
Сравнение родственных языков подтверждает, как много общего у славянских народов в речи.
Так, Ziemniaki у поляков — это картофель, поскольку растёт в земле; легло у болгар — кровать, сладкиш — пирожное, а сладолед — мороженое; у чехов подлокотник — opeřadlo, поскольку на него опираются, а осьминог — chobotnice (чехи видят у него не щупальца, а хоботки).
А есть и межъязыковые омонимы, например: у поляков uroda — это красота, sklep — гастроном, spotykać się — встречаться, а rozerwać się — развлечься; у болгар майка — это не предмет одежды, а мать, булка — не еда, а невеста, а диня — это арбуз.