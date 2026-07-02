В Красногорске более 3 тыс. пациентов получили консультации врачей онлайн

«Главное преимущество телемедицины — пациенту не нужно лишний раз приезжать в поликлинику. Особенно это важно для маломобильных людей, пациентов с инвалидностью и тех, кто находится на паллиативном лечении. После онлайн-консультации человек может сразу отправиться в аптеку за необходимыми лекарствами», — отметил врач-терапевт телемедицинского центра Шахбан Гасанов.