В Красногорске более 3 тыс. пациентов получили консультации врачей онлайн

Свыше 3 тыс. пациентов воспользовались дистанционными консультациями благодаря телемедицинскому центру, который открылся в апреле в городском округе Красногорск Московской области. Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Ежедневно специалисты проводят около 300 онлайн-приемов, а ежемесячно — свыше 6 тыс. телемедицинских консультаций. В смене работают 10−12 специалистов. Пациенты могут получить помощь от терапевтов, кардиологов, эндокринологов и травматологов-ортопедов. Также можно оформить льготные лекарства, обсудить результаты анализов и обследований и закрыть больничный лист.
«Главное преимущество телемедицины — пациенту не нужно лишний раз приезжать в поликлинику. Особенно это важно для маломобильных людей, пациентов с инвалидностью и тех, кто находится на паллиативном лечении. После онлайн-консультации человек может сразу отправиться в аптеку за необходимыми лекарствами», — отметил врач-терапевт телемедицинского центра Шахбан Гасанов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.