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Нижегородская область попала в топ-4 регионов ПФО по забору воды

В ПФО Нижегородская область уступает Пермскому краю (1,8 млрд куб. м), Татарстану (951 млн куб. м) и Башкортостану (823 млн куб. м).

В 2025 году из природных водоёмов Нижегородской области изъяли 812 млн куб. м воды. Данные размещены в ЕМИСС.

Лидеры по объёму водозабора в России — Краснодарский (5,9 млрд куб. м) и Ставропольский (4,3 млрд куб. м) края. В ПФО Нижегородская область уступает Пермскому краю (1,8 млрд куб. м), Татарстану (951 млн куб. м) и Башкортостану (823 млн куб. м).

Основной объём водозабора в регионе приходится на Нижний Новгород (443 млн куб. м, 55% областного показателя) и Дзержинск (174 млн куб. м, 21,5%). Семь городов областного значения (Арзамас, Бор, Выкса, Дзержинск, Кулебаки, Нижний Новгород, Павлово) обеспечивают около 82% водозабора области; Саров — 11,5 млн куб. м.

В муниципальных районах (без городов областного значения) суммарный водозабор — 136 млн куб. м. Лидеры — Кстовский (39,5 млн куб. м) и Балахнинский (38,8 млн куб. м) районы; минимум — Бутурлинский район (10 тыс. куб. м).

Данные за 2025 год — последние в системе, обновление ожидается 30 мая 2027 года. Статистика используется для ведения государственного водного реестра и контроля лимитов водопользования. Учтены все сферы потребления — от коммунального водоснабжения до промышленности и сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что понижение давления холодной воды ожидают в Нижнем Новгороде с 6 по 13 июля.

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