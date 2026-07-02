В Ростовской области потушили 11 техногенных пожаров

За сутки в Ростовской области ликвидировали свыше двух десятков возгораний.
По данным пресс‑службы ГУ МЧС России по Ростовской области, 1 июля пожарно‑спасательные подразделения потушили 11 техногенных пожаров и 14 возгораний сухой растительности. Кроме того, спасатели устранили последствия шести дорожно‑транспортных происшествий.
Для ликвидации происшествий задействовали 260 сотрудников и 65 единиц техники.
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