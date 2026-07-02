Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области потушили 11 техногенных пожаров

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

За сутки в Ростовской области ликвидировали свыше двух десятков возгораний.

По данным пресс‑службы ГУ МЧС России по Ростовской области, 1 июля пожарно‑спасательные подразделения потушили 11 техногенных пожаров и 14 возгораний сухой растительности. Кроме того, спасатели устранили последствия шести дорожно‑транспортных происшествий.

Для ликвидации происшествий задействовали 260 сотрудников и 65 единиц техники.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше