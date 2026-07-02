В Красноярском крае мужчину пришлось принудительно выселять из квартиры родственников

В Назаровском округе Красноярского края судебные приставы принудительно выселили мужчину из квартиры родственников из-за антисанитарии и постоянных конфликтов с соседями.
Недобросовестный жилец не платил за коммунальные услуги, вел асоциальный образ жизни, не имел постоянной работы, злоупотреблял алкоголем и накопил значительные долги по кредитам. В квартире накопился мусор, появились тараканы и грызуны.
Последней каплей стала порча имущества, как личного, так и общедомового. Младший брат мужчины был вынужден обратиться в суд с иском о выселении. После его удовлетворения приставы возбудили исполнительное производство и уведомили об этом жильца, но тот бездействовал. Тогда ему начислили исполнительский сбор в размере 10 тысяч рублей за неисполнение требований представителя власти и привлекли к административной ответственности. Мужчина не отреагировал, а позже и вовсе перестал отвечать на телефонные звонки и не открывал дверь в квартиру.
«Для исполнения решения суда приставам пришлось представиться сотрудниками управляющей компании, которые проверяют состояние электрооборудования. Когда мужчина открыл дверь и впустил их в квартиру, начался процесс принудительного выселения: он собрал личные вещи, подписал необходимые документы и передал ключи собственнику. Тот сразу сменил замки и приступил к генеральной уборке, ожидая прибытия службы дезинсекции для устранения последствий антисанитарии. А должнику еще предстоит выплатить исполнительский сбор», — рассказали в Службе приставов.
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