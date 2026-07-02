В Красноярском крае мужчину пришлось принудительно выселять из квартиры родственников

Последней каплей стала порча имущества, как личного, так и общедомового. Младший брат мужчины был вынужден обратиться в суд с иском о выселении. После его удовлетворения приставы возбудили исполнительное производство и уведомили об этом жильца, но тот бездействовал. Тогда ему начислили исполнительский сбор в размере 10 тысяч рублей за неисполнение требований представителя власти и привлекли к административной ответственности. Мужчина не отреагировал, а позже и вовсе перестал отвечать на телефонные звонки и не открывал дверь в квартиру.