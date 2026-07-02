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В Ростове более 1,5 тысячи домов остаются без горячей воды из-за испытаний сетей

В Ростове-на-Дону из-за гидравлических испытаний теплосетей без горячей воды остаются 1,5 тыс. многоквартирных домов. Об этом сообщил глава города в своих соцсетях.

Источник: Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону из-за гидравлических испытаний теплосетей без горячей воды остаются 1,5 тыс. многоквартирных домов. Об этом сообщил глава города в своих соцсетях.

По информации властей, в Ворошиловском, Октябрьском и Первомайском районах проходит второй этап испытаний: горячую воду отключили в 703 домах. Планируется, что вода начнет поступать в многоэтажки 6 июля.

С 30 июня стартовал третий этап в Ленинском, Кировском и Пролетарском районах, где приостановили горячее водоснабжение в 799 домах. Полностью восстановить подачу ресурса планируют до 20 июля.

В устранении испытательных дефектов, по словам Александра Скрябина, задействовано 23 бригады, а при необходимости дополнительно будет привлечено еще девять бригад.