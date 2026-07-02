Свыше 3 тысяч жителей Владимирской области прошли собеседования

Всего в ярмарке трудоустройства приняли участие свыше 4 тыс. человек. Вакансии представили более 270 предприятий и организаций, представивших в общей сложности 3800 свободных позиций. Чтобы оценить деловые качества кандидатов, работодатели провели с посетителями более 3 тысяч предварительных отборов, при этом каждый третий соискатель получил предложение о трудоустройстве уже в день ярмарки. Наибольший интерес у граждан вызвали вакансии в промышленности и обрабатывающих производствах, сельском хозяйстве, энергетике и торговле.