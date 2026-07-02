Свыше 3 тысяч жителей Владимирской области прошли собеседования

Предварительные собеседования на федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» прошли более 3 тыс. жителей Владимирской области. Мероприятие состоялось по национальному проекту «Кадры», сообщили в министерстве труда и занятости населения региона.
Всего в ярмарке трудоустройства приняли участие свыше 4 тыс. человек. Вакансии представили более 270 предприятий и организаций, представивших в общей сложности 3800 свободных позиций. Чтобы оценить деловые качества кандидатов, работодатели провели с посетителями более 3 тысяч предварительных отборов, при этом каждый третий соискатель получил предложение о трудоустройстве уже в день ярмарки. Наибольший интерес у граждан вызвали вакансии в промышленности и обрабатывающих производствах, сельском хозяйстве, энергетике и торговле.
«В этом году мы не только сохранили высокую активность жителей и работодателей, но и опробовали новый подход. Наши карьерные консультанты работали не только в центре “Работа России”, но и в крупных торговых центрах Владимира. Такой нестандартный ход привлек свыше 300 посетителей, которые узнали о мерах поддержки службы занятости, актуальных вакансиях и программах переобучения», — отметил министр труда и занятости населения Владимирской области Андрей Григорьев.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.