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Фонтаны не для купания: как безопасно охладиться в жару

Врач Уланкина: Купание в фонтанах летом несет опасность инфицирования.

Источник: Комсомольская правда

Освежаться в летнюю жару лучше при помощи чистой воды, а не купания в городских фонтанах. Об этом РИАМО рассказала врач Ольга Уланкина.

«Бутилированную воду следует пить понемногу в течение дня, чтобы не допускать обезвоживания, а свежей водопроводной водой можно умывать лицо, руки или шею. Оптимальный вариант — просто ополоснуть кисти рук или ступни чистой водой из водопровода. Там много сосудов, и это помогает снизить температуру тела без риска для здоровья», — отметила спикер.

По словам эксперта, находиться рядом с фонтаном, дышать влажным воздухом намного безопаснее, чем лезть в эту воду. Дело в том, что у здоровых людей с сильным иммунитетом контакт с ней может пройти без каких-либо последствий, однако конъюнктивит или кожные инфекции часто возникают именно после попадания такой воды. Соответствующие симптомы могут проявиться спустя несколько часов.

То есть опасность инфицирования, травм, аллергических реакций и сосудистых спазмов существенно перевешивает приятные ощущения от охлаждения в фонтане. Лучше всего пить больше воды, проветривать помещения и носить легкую одежду.

Как KP.RU писал ранее, работодателя могут оштрафовать за неработающий в жару кондиционер, так как таким образом нарушаются требования охраны труда. Сотрудник не обязан «гореть на работе».