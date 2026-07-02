Фонтаны не для купания: как безопасно охладиться в жару

Освежаться в летнюю жару лучше при помощи чистой воды, а не купания в городских фонтанах. Об этом РИАМО рассказала врач Ольга Уланкина.
«Бутилированную воду следует пить понемногу в течение дня, чтобы не допускать обезвоживания, а свежей водопроводной водой можно умывать лицо, руки или шею. Оптимальный вариант — просто ополоснуть кисти рук или ступни чистой водой из водопровода. Там много сосудов, и это помогает снизить температуру тела без риска для здоровья», — отметила спикер.
По словам эксперта, находиться рядом с фонтаном, дышать влажным воздухом намного безопаснее, чем лезть в эту воду. Дело в том, что у здоровых людей с сильным иммунитетом контакт с ней может пройти без каких-либо последствий, однако конъюнктивит или кожные инфекции часто возникают именно после попадания такой воды. Соответствующие симптомы могут проявиться спустя несколько часов.
То есть опасность инфицирования, травм, аллергических реакций и сосудистых спазмов существенно перевешивает приятные ощущения от охлаждения в фонтане. Лучше всего пить больше воды, проветривать помещения и носить легкую одежду.
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