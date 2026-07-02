Фонтаны не для купания: как безопасно охладиться в жару

По словам эксперта, находиться рядом с фонтаном, дышать влажным воздухом намного безопаснее, чем лезть в эту воду. Дело в том, что у здоровых людей с сильным иммунитетом контакт с ней может пройти без каких-либо последствий, однако конъюнктивит или кожные инфекции часто возникают именно после попадания такой воды. Соответствующие симптомы могут проявиться спустя несколько часов.