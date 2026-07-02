Церковь Параскевы Пятницы в Барабаново передадут православному приходу

Как сообщили в пресс-службе Заксобрания Красноярского края, этот вопрос был рассмотрен депутатами в ходе работы комитета по образованию и культуре. Более 3 лет длились ремонт и реставрация объекта культурного наследия регионального значения. В этот период церковь оставалась под контролем Управления капитального строительства. На сегодняшний день работы завершены и для того, чтобы использовать объект по прямому назначению и проводить службы, он будет передан православному приходу храма Святой Троицы поселка Емельяново. Восстановление деревянного храма — долгий, сложный и кропотливый труд, требующий особых знаний и опыта. Мастерам удалось не только восстановить здание, но и сохранить уникальные росписи, которыми когда-то были украшены стены и потолок. Уверена, что открытие храма после реставрации станет важным событием не только для жителей края, — подчеркнула председатель комитета Вера Оськина.