Замена аварийного канализационного коллектора началась в Ванино

В Ванино, на улице Октябрьская, 14 бригада МУП «Янтарь ДВ» приступила к масштабным работам по замене аварийного участка безнапорного канализационного коллектора. Специалисты уже ведут земляные работы с использованием спецтехники. Предстоит смонтировать новую трубу длиной 40 метров и диаметром 315 мм, а также установить два новых колодца диаметром 1,5 метра. Этапы работ включают разработку грунта, демонтаж старого трубопровода, подготовку основания и монтаж новых элементов. Каждый этап требует точности и контроля — от качества работ зависит стабильность водоотведения для жителей близлежащих домов. Замена участка повысит надежность канализационной сети и снизит риск аварийных ситуаций.