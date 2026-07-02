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Хабаровчанин избил женщину за замечание

Ночью женщина вместе с подругой зашла в магазин, расположенный на улице Павла Морозова, за продуктами. Возле кассы потерпевшая сделала замечание мужчине, который громко матерился во время телефонного разговора. Возникший конфликт продолжился на улице, где злоумышленник сбил женщину с ног, повалил на землю и несколько раз ударил. Проведенная экспертиза показала, что пострадавшей причинен вред здоровью средней.

Ночью женщина вместе с подругой зашла в магазин, расположенный на улице Павла Морозова, за продуктами. Возле кассы потерпевшая сделала замечание мужчине, который громко матерился во время телефонного разговора. Возникший конфликт продолжился на улице, где злоумышленник сбил женщину с ног, повалил на землю и несколько раз ударил. Проведенная экспертиза показала, что пострадавшей причинен вред здоровью средней тяжести. Полиция задержала 28-летнего местного жителя. Известно, что злоумышленник работает слесарем-электриком в коммерческой компании. Возбуждено уголовное дело, с подозреваемого взяли обязательство о явке.