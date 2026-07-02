Известный украинский певец погиб в своем бассейне от удара током

Янченко родился 14 декабря 1959 года в селе Канава Винницкой области. Окончил Тульчинское культурно-образовательное училище по специальности «режиссер драматического коллектива» и более 20 лет проработал худруком Дома культуры в селе Моевка. С 1990-х сочинял и пел песни о семье, деревне и традициях, его треки брали в репертуар другие музыканты. Он основал фестиваль «Мамина печь», а в 2016 году получил звание народного артиста Украины.