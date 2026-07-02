Клещи захватили Россию: в каких регионах людей кусают чаще всего

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что иксодовые клещи, комары, вши, блохи, мошки, слепни и москиты, обитающие на территории России, могут быть переносчиками опасных инфекций. Основную угрозу представляют иксодовые клещи — они чаще всего распространяют болезнь Лайма и клещевой энцефалит, а также гранулоцитарный анаплазмоз, эрлихиоз и боррелиоз Миямото. Некоторые виды комаров переносят малярию и лихорадку Западного Нила, блохи — чуму и туляремию, вши — тиф, а мошки и слепни — сибирскую язву и паразитарные болезни.