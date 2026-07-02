Клещи захватили Россию: в каких регионах людей кусают чаще всего

С начала сезона активности клещей порядка 337 тысяч россиян обратились в медицинские учреждения из-за укусов. Об этом РИА Новости сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве отметили, что для профилактики на территории страны проводятся акарицидные обработки — уже обработано более 189,5 тысяч гектаров, что составляет 96,2% от запланированного объема. При этом наиболее эффективной мерой защиты от энцефалита остается вакцинация.
Сильнее остальных клещи атаковали жителей Свердловской, Кемеровской, Кировской, Иркутской, Томской, Тюменской, Вологодской, Новосибирской областей, а также Пермского и Красноярского краев.
Всего, по данным Роспотребнадзора, в 2026 году 3,3 миллиона человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита.
Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что иксодовые клещи, комары, вши, блохи, мошки, слепни и москиты, обитающие на территории России, могут быть переносчиками опасных инфекций. Основную угрозу представляют иксодовые клещи — они чаще всего распространяют болезнь Лайма и клещевой энцефалит, а также гранулоцитарный анаплазмоз, эрлихиоз и боррелиоз Миямото. Некоторые виды комаров переносят малярию и лихорадку Западного Нила, блохи — чуму и туляремию, вши — тиф, а мошки и слепни — сибирскую язву и паразитарные болезни.