Euractiv: Еврокомиссия готовит ограничения на использование соцсетей детьми

Соответствующую инициативу госпожа фон дер Ляйен может представить 16 сентября во время ежегодного обращения о положении дел в Евросоюзе. Ожидается, что речь пойдет о разработке правил, которые обяжут цифровые платформы не допускать создания аккаунтов детьми, не достигшими установленного возраста. При этом окончательный формат инициативы пока не определен.