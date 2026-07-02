Метеоролог рассказал, что в Москве скоро резко похолодает

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в пятницу после прохождения холодного атмосферного фронта в Москве ожидается похолодание до 18−21 выше нуля.
Холодный атмосферный фронт, как рассказал Тишковец в мессенджере, будет сопровождаться ливнями.
Ветер будет северо-западным со скоростью 3−8 метров в секунду.
Утром другой метеоролог, Михаил Леус, заявил, что 2 июля столбики термометров в столице будут колебаться около 30 выше нуля.
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