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Метеоролог рассказал, что в Москве скоро резко похолодает

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в пятницу после прохождения холодного атмосферного фронта в Москве ожидается похолодание до 18−21 выше нуля.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в пятницу после прохождения холодного атмосферного фронта в Москве ожидается похолодание до 18−21 выше нуля.

Холодный атмосферный фронт, как рассказал Тишковец в мессенджере, будет сопровождаться ливнями.

Ветер будет северо-западным со скоростью 3−8 метров в секунду.

Утром другой метеоролог, Михаил Леус, заявил, что 2 июля столбики термометров в столице будут колебаться около 30 выше нуля.

Читайте материал: Стало известно, когда в Москве похолодает.

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