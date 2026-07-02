В Удмуртии на фестивале искусств организовали фермерскую ярмарку

Фермерская ярмарка «Яблоневый сад» проводится в ходе фестиваля искусств «На родине П. И. Чайковского» с 25 июня по 5 июля в Удмуртской Республике. Такие мероприятия отвечают задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве по туризму региона.
Ярмарка работает на Центральной площади Ижевска. Посетители могут купить там свежие сезонные ягоды, соленья, клубничное, малиновое и другое варенье, зелень, квас, чай из листьев малины, вишни и местных цветов и трав. Также фермеры представили иван-чай, крем-мед, пастилу и ремесленные мятные пряники. Такой формат фестиваля выбран для привлечения более широкой аудитории и полного раскрытия личности Чайковского.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.