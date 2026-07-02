Первый прямой рейс из Танзании в Россию прибыл в аэропорт Внуково

Самолет первого прямого рейса Дар-эс-Салам — Москва ТС 422 Air Tanzania приземлился в аэропорту Внуково. Соответствующая информация в четверг, 2 июля, была размещена на онлайн-табло аэропорта.
Авиасообщение между Россией и Танзанией осуществляет авиаперевозчик Air Tanzania. Планируется выполнять три еженедельных рейса по маршруту Дар-эс-Салам — Москва (аэропорт Внуково) — Занзибар — Дар-эс-Салам.
Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 787 Dreamliner по вторникам, четвергам и субботам.
27 мая глава Министерства транспорта России Андрей Никитин сообщил, что авиакомпания Air Tanzania получила разрешение от Росавиации на выполнение рейсов по маршруту Дар-эс-Салам — Москва (Внуково) — Занзибар. Это решение стало результатом межгосударственных консультаций и конструктивного диалога с танзанийской стороной.
30 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия откроет свои дипломатические представительства в Гамбии, Либерии, Того и Союзе Коморских островов. В прошлом году уже заработали российские посольства еще в трех странах Африки — Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане.