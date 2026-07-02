Первый прямой рейс из Танзании в Россию прибыл в аэропорт Внуково

30 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия откроет свои дипломатические представительства в Гамбии, Либерии, Того и Союзе Коморских островов. В прошлом году уже заработали российские посольства еще в трех странах Африки — Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане.