Искусство на страже образования: комсомольский художник Андрей Фахреев создает картины на стенах лицея № 1

Мастер сотрудничает с администрацией учебного заведения уже три года. Всё началось с того, что супруга Андрея, Елена, которая работает здесь учителем английского языка, решила слегка обновить интерьер на 4-м этаже. Теперь там красуются Биг Бен и Тауэрский мост. Елена Фахреева, учитель английского языка: Решили сделать вот такую надпись «Remember you are loved forever»/ «Помни, что тебя любят всегда». Красным выделили, чтобы дети читали, наслаждались. За эти годы Андрей Фахреев проделал большую работу. Полностью оформил первый этаж. На втором устаревшие стенды заменили мотивационные фразы во главе с совой — символом мудрости. Этим летом в холле на втором этаже Андрей уже нарисовал храм Василия Блаженного и комсомольский Дом со шпилем. Сейчас трудится над изображением Амурского утеса, завершает облик столицы Хабаровского края. Андрей Фахреев, художник: Мои картины, так скажем агитационные. Они побуждают к нравственности, прививают любовь к нашему краю, к Родине.