Анна Петровская назначена заместителем главы Красноярска

Экс-министр экономики Красноярского края Анна Петровская вошла в состав городской администрации. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Красноярска.
Уроженка Красноярска, Петровская имеет высшее образование по специальностям «филология», «юриспруденция» и «финансы и кредит».
Трудовую деятельность начала в 2007 году, с 2010 года работала в краевом правительстве на разных должностях. В 2021—2023 годах возглавляла министерство экономики и регионального развития, затем до 2026 года занимала пост замруководителя аппарата правительства региона.
В новой должности Петровская будет курировать департамент главы города, управление кадровой политики, организационной работы, делами, а также информатизации и связи.
Ранее мы сообщали, что новый министр промышленности и торговли назначен в Красноярском крае.