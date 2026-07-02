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Анна Петровская назначена заместителем главы Красноярска

Ранее она занимала должность министра экономики Красноярского края.

Экс-министр экономики Красноярского края Анна Петровская вошла в состав городской администрации. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Красноярска.

Уроженка Красноярска, Петровская имеет высшее образование по специальностям «филология», «юриспруденция» и «финансы и кредит».

Трудовую деятельность начала в 2007 году, с 2010 года работала в краевом правительстве на разных должностях. В 2021—2023 годах возглавляла министерство экономики и регионального развития, затем до 2026 года занимала пост замруководителя аппарата правительства региона.

В новой должности Петровская будет курировать департамент главы города, управление кадровой политики, организационной работы, делами, а также информатизации и связи.

Ранее мы сообщали, что новый министр промышленности и торговли назначен в Красноярском крае.