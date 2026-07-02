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Три рейса задержаны в нижегородском аэропорту из-за атаки БПЛА 2 июля

В нижегородской воздушной гавани ввели план «Ковёр», для пассажиров в терминале организовали раздачу воды и питания.

В международном аэропорту Нижний Новгород (Чкалов) продолжают действовать временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта.

На текущий момент в Нижнем Новгороде задержано 3 регулярных рейса. С пассажирами работают представители авиакомпаний и персонал аэропорта. В терминале установлены фонтанчики с питьевой водой, при необходимости людям предоставят напитки, питание и мягкий инвентарь. Пассажиров просят следить за статусом рейсов на онлайн-табло и сайтах авиакомпаний.

Ограничения ввели из-за массированной атаки беспилотников на Нижегородскую область, в результате которой уже погиб один человек и четверо пострадали. Режим опасности действует в регионе с 23:00 1 июля, а в самом аэропорту объявлен план «Ковёр». Напомним, только за июнь область пережила семь атак БПЛА.

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