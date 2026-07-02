Суслик-хранитель Монетыч «поселился» у офиса Сбера в Красноярске

Это не просто зверек, а настоящий казначей, который собирает монетки и знает, что богатства прирастают только тогда, когда умеешь их копить и грамотно вкладывать. Суслик-хранитель славится своей бережливостью и умением объединять усилия ради общей цели, рассказали в банке.