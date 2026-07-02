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Как распознать отравление грибами: советы Роспотребнадзора

Санврачи объяснили, почему опасны грибы, выросшие у дороги.

Волгоградское управление Роспотребнадзора предупредило в очередной раз жителей об опасности отравления грибами. Волгоградская область входит в летний сезон сбора грибов, и специалисты напомнили правила безопасности.

Отравление вызывают не только ядовитые грибы вроде бледной поганки и мухоморов, но и съедобные при нарушении технологии готовки или употреблении старых экземпляров.

Санврачи советуют собирать только известные грибы, не брать их у дорог и в черте населенных пунктов, отказаться от подгнивших и червивых грибов. Консервированные грибы могут вызвать ботулизм — болезнь проявляется через 12−72 часа после еды.

«При первых признаках отравления необходимо срочно обращаться за медицинской помощью и ни в коем случае не заниматься самолечением», — отметили в ведомстве. Среди первых симптомов — тошнота, рвота, слабость, боли в животе, судороги и галлюцинации.

Грибы противопоказаны детям до 14 лет, беременным, кормящим и пожилым людям. До приезда врача нужно соблюдать постельный режим, пить много жидкости и можно принять активированный уголь.

Лучше покупать выращенные шампиньоны и вешенки в магазине, а не собирать грибы самостоятельно.

Ранее врачи рассказали о прививке, снижающей риск инсульта.

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