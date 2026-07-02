Шесть человек были ранены при ударах ВСУ по Курской области за сутки

Накануне было известно о четырех мирных жителях, обратившихся в медучреждения после удара ВСУ по Рыльску в ночь на 1 июля. Речь идет о 39-летнем, 48-летнем и 52-летнем мужчинах, а также об одном мирном жителе, возраст которого не уточняется. Двое из них работают в полиции, один — в коммунальной службе. Все они отказались от госпитализации.