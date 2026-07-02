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В Калининградской области добыли янтарь весом 1.5 кг

Возраст находки составляет около 40 млн лет.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области добыли янтарь весом 1.5 кг — первый в этом году самородок. Его особенность — в сочетании прозрачного и матового янтаря, сообщает пресс-служба Калининградского янтарного комбината.

Возраст находки составляет около 40 млн лет. Самородок размером 21 на 16 см назвали «Юбиляр» в честь 80-летия Калининградской области.

Интересно, что во внешней оболочке камушка сохранились органические фрагменты древнего леса — кора дерева и насекомые.

Напомним, такие редкие образцы весом более 1 кг, получают статус уникальных. В прошлом году на Приморском карьере было обнаружено 13 самородков, а в нынешнем сезоне — пока только один.

Часть самородков выставляют на аукцион редкого янтаря, часть попадают в музей комбината.