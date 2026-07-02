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На Дону за сутки появились на свет 113 малышей

Об этом сообщили в правительстве региона.

В Ростовской области за сутки — с 30 июня по 1 июля — родились 113 детей. Данные предоставили в правительстве региона.

Наибольшее число родов — 40 — пришлось на областной перинатальный центр. В двух случаях роды прошли преждевременно, трём новорождённым потребовалась экстренная помощь в отделении детской реанимации.

Как подчеркнули в ведомстве, своевременную высокотехнологичную помощь малышам удалось оказать благодаря слаженной работе анестезиологов‑реаниматологов и неонатологов.

Возможности центра во многом обеспечены современным оборудованием, закупленным в рамках регионального проекта «Охрана материнства и детства» (нацпроект «Семья»). Техника позволяет выхаживать недоношенных детей, в том числе с экстремально низким весом при рождении.