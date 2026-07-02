В Вичуге Ивановской области прошла обучающая сессия для добровольцев

Обучающая сессия для активистов и организаторов добровольческой деятельности состоялась в городе Вичуге Ивановской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в региональном комитете по молодежной политике.
Основной блок программы был посвящен социальному проектированию и подготовке заявок на конкурс «Росмолодежь. Гранты», в том числе по направлению «Микрогранты». Участники изучали ключевые этапы создания проекта — от формирования идеи и определения целевой аудитории до оформления заявки и расчета бюджета. Амбассадор конкурса «Росмолодежь. Гранты» Дмитрий Вагин рассказал о возможностях грантовой поддержки и поделился опытом реализации социальных инициатив.
Региональный координатор конкурса Анна Казакова разобрала вопросы выявления социальной проблемы, формирования проектной логики и подготовки сильной заявки. Участники в командах проработали собственные инициативы и попробовали себя в формате очной защиты проектов. Также эксперт конкурса Виктория Титова уделила внимание формированию бюджета проекта, привлечению софинансирования и ключевым критериям оценки заявок экспертами.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.