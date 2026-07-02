Анна Петровская стала заместителем главы Красноярска

Анну Петровскую назначили заместителем главы Красноярска. Информация появилась на официальном сайте администрации города.
Ранее Петровская (в девичестве — Гарнец) занимала пост министра экономики и регионального развития, однако в октябре 2023 года ее освободили от этой должности. В мэрии она будет курировать работу департамента главы города, управление кадровой политики и организационной работы, а также управление делами и управления информатизации и связи.
Заместитель главы мэра имеет два высших образования по направлению «юриспруденция» и «филология». Свою карьеру она начинала в одной из детских больниц города на должности секретаря-машиниста. Затем сменила сферу деятельности и ушла в рекламное агентство.
В 2010 году Петровская перебралась в краевое правительство, где работала на разных должностях.