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Анна Петровская стала заместителем главы Красноярска

Экс-министра экономики Анну Петровскую назначили заместителем главы Красноярска.

Источник: Комсомольская правда

Анну Петровскую назначили заместителем главы Красноярска. Информация появилась на официальном сайте администрации города.

Ранее Петровская (в девичестве — Гарнец) занимала пост министра экономики и регионального развития, однако в октябре 2023 года ее освободили от этой должности. В мэрии она будет курировать работу департамента главы города, управление кадровой политики и организационной работы, а также управление делами и управления информатизации и связи.

Заместитель главы мэра имеет два высших образования по направлению «юриспруденция» и «филология». Свою карьеру она начинала в одной из детских больниц города на должности секретаря-машиниста. Затем сменила сферу деятельности и ушла в рекламное агентство.

В 2010 году Петровская перебралась в краевое правительство, где работала на разных должностях.