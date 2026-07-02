Анна Петровская стала заместителем главы Красноярска

Ранее Петровская (в девичестве — Гарнец) занимала пост министра экономики и регионального развития, однако в октябре 2023 года ее освободили от этой должности. В мэрии она будет курировать работу департамента главы города, управление кадровой политики и организационной работы, а также управление делами и управления информатизации и связи.