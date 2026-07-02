Прокуратура контролирует соблюдение прав нижегородцев, пострадавших от атаки БПЛА

Прокуратура Нижегородской области контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в официальном макс-канале ведомства.
Напомним, что сегодня, 2 июля, в результате ночной атаки БПЛА на регион погиб один человек, четверо — пострадали (один из них госпитализирован).
«На месте происшествия для контроля за ликвидацией последствий инцидентов и соблюдением прав жителей находятся работники прокуратуры», — говорится в сообщении.
Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи организована горячая линия областной прокуратуры. Телефон для связи: 8 903 602 22 20.
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