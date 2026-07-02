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В БФУ проведут бесплатные экскурсии по фонду редких книг к 80-летию области

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

Культурно-просветительский центр БФУ имени Канта в рамках празднования 80-летия Калининградской области проведет бесплатные экскурсии по Редкому фонду университетской библиотеки (0+). Об этом сообщает пресс-служба центра.

Гостям покажут собрание Мартина фон Валленродта, включающее 291 редкую книгу, около восьми тысяч дореволюционных русскоязычных изданий, а также внутренний дворик, архитектурно связанный с залом редкой книги.

Во время экскурсии эксперты расскажут, как формировалась библиотека университета, каким образом хранят, оцифровывают и выдают читателям старинные фолианты, а также познакомят с проектами, которые культурно-просветительский центр реализует с момента открытия.

Экскурсии пройдут 6 июля в 16:00, 8 июля в 13:00 и 10 июля в 11:00 по адресу: улица Университетская, 2, аудитория 115а.

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.