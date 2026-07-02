«На поезд опаздывал»: лихо проехавшего по встречке красноярца наказали благодаря видео в соцсетях

В отношении мужчины составлены протоколы по двум статьям КоАП: за выезд на встречную полосу и за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением. За каждое из нарушений предусмотрен штраф 7,5 тысячи рублей либо лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.