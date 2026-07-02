«На поезд опаздывал»: лихо проехавшего по встречке красноярца наказали благодаря видео в соцсетях

Инспекторы ДПС привлекли к ответственности 37-летнего красноярца, который объехал поток машин по встречной полосе. Нарушение заметил, снял из окна и выложил в соцсети очевидец, благодаря чему водителя нашли полицейские.
На записи видно, как водитель Toyota выезжает на встречную полосу выезжает на полосу встречного движения, а затем движется во встречном направлении по дороге с односторонним движением.
«Впредь допускать такого не буду, мной было впервые совершено такое. На поезд торопились, опаздывали, из-за этого [нарушил]. Вообще правила дорожного движения так грубо никогда не нарушал», — объяснился водитель.
В отношении мужчины составлены протоколы по двум статьям КоАП: за выезд на встречную полосу и за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением. За каждое из нарушений предусмотрен штраф 7,5 тысячи рублей либо лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.
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