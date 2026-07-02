В Ростове гражданина Украины осудили за обучение в террористическом центре

«В период с 1 ноября по 12 декабря 2024 г. подсудимый прошел обучение по тактико-специальной, стрелковой, боевой, медицинской, физической подготовке, военной топографии и ориентировании на местности, минно-взрывному делу, изучив правила обращения с оружием, взрывными устройствами и взрывчатыми веществами, для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил РФ», — отмечается в сообщении.