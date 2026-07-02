В Ростове гражданина Украины осудили за обучение в террористическом центре

Южный окружной военный суд признал виновным в прохождении обучения в террористическом центре (ч. 2 ст. 205.5, ст. 205.3 УК РФ) гражданина Украины Юрия Ветрова. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Суд установил, что фигурант обучался в лагере запрещенной в РФ террористической организации «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана», расположенном в районе села Малая Любаша Ровненской области Украины.
«В период с 1 ноября по 12 декабря 2024 г. подсудимый прошел обучение по тактико-специальной, стрелковой, боевой, медицинской, физической подготовке, военной топографии и ориентировании на местности, минно-взрывному делу, изучив правила обращения с оружием, взрывными устройствами и взрывчатыми веществами, для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил РФ», — отмечается в сообщении.
Закончив обучение, подсудимый 13 декабря получил военную форму, оружие и боеприпасы и отправился выполнять цели и задачи террористической организации, заняв два дома в селе Сторожевое Великоновоселковского муниципального округа ДНР и удерживая их оборону.
Суд назначил Юрию Ветрову наказание в виде 18 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.