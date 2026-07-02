В Нижегородской области открыли горячую линию после атаки беспилотников

УФА, 2 июл — РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области открыла горячую линию для оперативного приема жалоб и оказания помощи после атаки беспилотников, сообщает надзорное ведомство региона.
Ранее губернатор области Глеб Никитин сообщал, что при отражении 30 вражеских беспилотников погиб один человек, четверо ранены. Некритические повреждения получили одно предприятие и несколько жилых домов.
«В Нижегородской области прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки беспилотных летательных аппаратов. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре области действует горячая линия по телефону +79036022220», — говорится в сообщении областной прокуратуры.
По предварительным данным, в четверг в ночное время в регионе произошло падение осколков беспилотных летательных аппаратов, в результате чего имеются повреждения. На месте происшествия для контроля за ликвидацией последствий инцидентов и соблюдением прав жителей находятся работники прокуратуры, следует из сообщения ведомства.