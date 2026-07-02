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Прокуратура взяла на контроль поиски двух пропавших девочек в Туве

Телефоны школьниц были найдены на берегу реки.

В Кызыле прокуратура проверяет безопасность на водных объектах после пропажи двух 13-летних девочек. Об этом сообщили в пресс-сресслужбе регионального надзорного ведомства.

По поручению прокурора республики организована проверка по факту исчезновения двух несовершеннолетних в Кызыле.

Напомним, что школьницы ушли из дома накануне, 1 июля. Сегодня на берегу Енисея у улицы Колхозной нашли сотовые телефоны пропавших девочек.

Для координации действий полиции и спасателей на место выехал прокуpop Кызыла Владислав Пеняев.

Во время проверки надзорное ведомство оценит работу систем профилактики безнадзорности и исполнение местными властями законодательства о безопасности на водных объектах. При обнаружении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее мы сообщали, что полиция ищет пропавшую в Ачинске женщину с пятилетней дочерью.