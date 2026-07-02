«МегаФон» усилил 4G в Сосновоборске

«Высокая плотность населения и архитектурные особенности многоэтажек ставят перед нами сложную задачу по предоставлению качественных услуг связи. Чтобы удовлетворить потребность жителей в быстром мобильном интернете и обеспечить равномерное проникновение сигнала на всех этажах, мы комбинируем стандарты и частоты. Для густонаселенных локаций используем высокочастотный спектр. Он имеет оптимальную емкость сети для большого количества пользователей и увеличенную скорость мобильного интернета. Среднечастотный задействуется для уверенного покрытия и стабильного приема сигнала внутри зданий», — рассказал директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.