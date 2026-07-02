Риск отключения газа предотвратили в Туркестанской области

«Задолженность в размере Т241,6 млн образовалась в результате несвоевременного исполнения обязательств ГУ “Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Арыс” по договору на оказание услуг газоснабжения, что было обусловлено дефицитом бюджетных средств», — говорится в сообщении в четверг.
По данным генпрокуратуры, из-за задолженности ТОО OtebayGaz Aimaq перед АО НК QazaqGaz существовал риск временного прекращения подачи природного газа потребителям города.
После вмешательства надзорного органа акимат Арыси предоставил гарантийное письмо и утвердил график погашения задолженности, предусматривающий ежемесячное перечисление инвестору по Т50 млн.
На сегодняшний день инвестору уже выплачено Т40 млн, что позволило снизить риски для дальнейшей деятельности предприятия и обеспечить стабильное газоснабжение населения.