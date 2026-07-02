Риск отключения газа предотвратили в Туркестанской области

«Задолженность в размере Т241,6 млн образовалась в результате несвоевременного исполнения обязательств ГУ “Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Арыс” по договору на оказание услуг газоснабжения, что было обусловлено дефицитом бюджетных средств», — говорится в сообщении в четверг.