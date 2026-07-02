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Риск отключения газа предотвратили в Туркестанской области

Туркестан. 2 июля. КазТАГ — Риск прекращения газоснабжения жителей города Арыс удалось предотвратить после урегулирования задолженности перед поставщиком газа, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

Источник: Reuters

«Задолженность в размере Т241,6 млн образовалась в результате несвоевременного исполнения обязательств ГУ “Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Арыс” по договору на оказание услуг газоснабжения, что было обусловлено дефицитом бюджетных средств», — говорится в сообщении в четверг.

По данным генпрокуратуры, из-за задолженности ТОО OtebayGaz Aimaq перед АО НК QazaqGaz существовал риск временного прекращения подачи природного газа потребителям города.

После вмешательства надзорного органа акимат Арыси предоставил гарантийное письмо и утвердил график погашения задолженности, предусматривающий ежемесячное перечисление инвестору по Т50 млн.

На сегодняшний день инвестору уже выплачено Т40 млн, что позволило снизить риски для дальнейшей деятельности предприятия и обеспечить стабильное газоснабжение населения.