Максимальные 140 баллов на ЕНТ удалось получить выпускнице из Кызылординской области

На сайте Министерства науки и высшего образования сообщили, что Альфия Балхан успешно сдала основное ЕНТ в региональном центре тестирования Кызылорды вчера, 1 июля. Она выбрала комбинацию предметов «казахский язык — казахская литература».
По результатам тестирования она набрала 138 баллов. Дополнительно Альфия воспользовалась сертификатом КАЗТЕСТ, что позволило ей конвертировать баллы по предмету «казахский язык». Таким образом, на текущий момент общий результат Балхан Альфии составляет 140 баллов", — уточнили в ведомстве.
По словам абитуриентки, она начала целенаправленную подготовку к ЕНТ перед началом 11 класса. «Моя мечта — стать педагогом, учителем казахского языка и литературы. С детства я увлечена чтением казахской классики, а моим любимым произведением является роман “Путь Абая” Мухтара Ауэзова. Именно любовь к литературе вдохновила меня выбрать профессию учителя и посвятить свою жизнь передаче любви к родному языку», — рассказала Альфия.
Напомним, 26 мая выпускник средней общеобразовательной школы № 7 города Павлодара Әсет Альтаир успешно сдал ЕНТ, набрав максимально возможные 140 баллов. Абитуриент выбрал комбинацию предметов «математика — география».