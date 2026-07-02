Максимальные 140 баллов на ЕНТ удалось получить выпускнице из Кызылординской области

По словам абитуриентки, она начала целенаправленную подготовку к ЕНТ перед началом 11 класса. «Моя мечта — стать педагогом, учителем казахского языка и литературы. С детства я увлечена чтением казахской классики, а моим любимым произведением является роман “Путь Абая” Мухтара Ауэзова. Именно любовь к литературе вдохновила меня выбрать профессию учителя и посвятить свою жизнь передаче любви к родному языку», — рассказала Альфия.