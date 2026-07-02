Нижегородцы делятся фотографиями серебристых облаков

Серебристые облака обнаружили жители Нижнего Новгорода в небе. Кадрами летнего явления поделились в нижегородском планетарии им. Гречко.
Серебристые облака — это очень высокие облака из кристалликов льда, которые образуются в мезосфере на высоте около 80 км. Они светятся серебристо-голубым цветом, потому что освещаются Солнцем даже после его захода. Лучше всего их наблюдать в средней полосе России с конца мая по начало августа, пик — июнь-июль.
«Эти светящиеся ночные облака стали замечать всего 140 лет назад, и их хрупкая космическая красота связана с изменением климата Земли», — отметили в нижегородском планетарии.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, превратится ли Нижний Новгород в южные тропики и что стоит за климатическими рекордами.