На Солнце выросла гигантская активная область: чем она грозит людям

Параллельно разрастается и область-компаньон 4479, расположенная в полумиллионе километров к северо-западу от основного пятна. Взрывы на Солнце сейчас идут непрерывно, однако их реальная мощность пока в 5−10 раз уступает прогнозам ученых, учитывая колоссальные размеры структур. Причины этого пока остаются загадкой.