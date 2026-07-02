На Солнце выросла гигантская активная область: чем она грозит людям

Наблюдающаяся активная область на Солнце 4478 за прошедшие сутки увеличилась до рекордных 1550 единиц площади. За последнее десятилетие этот гигант уступает лишь легендарной области 3664, которая в мае 2024 года спровоцировала мощнейшую за 20 лет магнитную бурю. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии (XRAS).
Параллельно разрастается и область-компаньон 4479, расположенная в полумиллионе километров к северо-западу от основного пятна. Взрывы на Солнце сейчас идут непрерывно, однако их реальная мощность пока в 5−10 раз уступает прогнозам ученых, учитывая колоссальные размеры структур. Причины этого пока остаются загадкой.
Согласно прогнозам, первые выбросы плазмы начнут достигать Земли уже в ночь с четверга на пятницу. Ученые прогнозируют геомагнитные возмущения уровня G2-G3, что может стать сильнейшей бурей за последние месяцы. А вот полярных сияний в северном полушарии ждать не стоит. Этом помешают слишком светлые и короткие летние ночи.