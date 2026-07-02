Где купаться летом в крупных городах России

В Москве в начале лета горожанам были доступны 9 пляжей, но по состоянию на 18 июня 2026 года число зон, где разрешено купание, сократилось до 7. По данным Управления Роспотребнадзора по г. Москве, в зонах отдыха «Большой городской пруд» (ЗелАО) и «Пляж “Динамо” (САО) ухудшилось качество воды, поэтому сейчас купаться там не рекомендуется. Список разрешенных для купания пляжей может меняться в течение сезона, поэтому важно регулярно следить за обновлениями на сайте Управления Роспотребнадзора. Несколько популярных зон отдыха с купанием в настоящее время закрыты на реконструкцию — это Мещерский пляж (ЗАО), озеро Черное (ЗелАО) и Головинские пруды (САО). По состоянию на начало июля 2026 года в Москве разрешено купаться на следующих пляжах.