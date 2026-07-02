Где купаться летом в крупных городах России

С наступлением тепла и началом купального сезона многие жители городов стремятся провести выходные у воды — позагорать, искупаться, побыть на воздухе. В отличие от Крыма и Краснодарского края, в других регионах России не так много мест для пляжного отдыха. Но во многих городах все же есть оборудованные пляжи, в том числе и бесплатные, где можно комфортно и безопасно провести время. Роспотребнадзор регулярно проводит проверку пляжей на соответствие санитарным нормам, поэтому число мест, разрешенных для посещения, каждый год может меняться. Расскажем, какие пляжи доступны для купания в 2026 году.
Содержание:
Официальные пляжи Москвы в 2026 году: список разрешенных местОфициальные пляжи Санкт-Петербурга в 2026 годуГде можно купаться в Екатеринбурге и Свердловской области в 2026 годуГде разрешено купаться в Новосибирске в 2026 годуГородские пляжи, разрешенные для купания в Казани в 2026 годуГде купаться в Красноярске в 2026 годуГде купаться в Нижнем Новгороде в 2026 годуПляжи Челябинска: муниципальные и платныеУфа: официальные пляжи в 2026 году Инфраструктура пляжей: на что обратить внимание Часто задаваемые вопросы Заключение.
Официальные пляжи Москвы в 2026 году: список разрешенных мест.
Главное правило этого лета для отдыхающих — не рисковать здоровьем на «диких» пляжах, купаться только в официально разрешенных местах и следить за информацией от Роспотребнадзора. Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости.
В Москве в начале лета горожанам были доступны 9 пляжей, но по состоянию на 18 июня 2026 года число зон, где разрешено купание, сократилось до 7. По данным Управления Роспотребнадзора по г. Москве, в зонах отдыха «Большой городской пруд» (ЗелАО) и «Пляж “Динамо” (САО) ухудшилось качество воды, поэтому сейчас купаться там не рекомендуется. Список разрешенных для купания пляжей может меняться в течение сезона, поэтому важно регулярно следить за обновлениями на сайте Управления Роспотребнадзора. Несколько популярных зон отдыха с купанием в настоящее время закрыты на реконструкцию — это Мещерский пляж (ЗАО), озеро Черное (ЗелАО) и Головинские пруды (САО). По состоянию на начало июля 2026 года в Москве разрешено купаться на следующих пляжах.
Озеро «Белое» (ВАО).
Озеро Белое в Косинском парке — водоем длиной около 300 метров. Здесь есть кабинки для переодевания, деревянные лежаки, волейбольные площадки, прокат сапбордов. Вместе с Черным и Святым озерами образует так называемое Косинское трехозерье. Интересно, что рядом с озером расположены сразу три храма и дворянская усадьба Кусково, что придает этому месту необычный колорит.
Путяевский пруд № 1 (ВАО).
Оборудованная зона отдыха в парке «Сокольники». Возле пруда есть детские и спортивные площадки, а отдых у воды можно совместить с прогулкой по парку. Но посетители отмечают, что поблизости нет парковок и точек питания, поэтому перекус и пляжные принадлежности нужно брать с собой.
Школьное озеро (ЗелАО).
Искусственное озеро глубиной около двух метров — популярное место для летнего отдыха у москвичей и жителей Подмосковья. Длина водоема 500 метров, а ширина — около 140 м. Благодаря просторному песчаному пляжу и пологому входу в воду это место популярно у семей с детьми. В 2025 году возле озера провели масштабную реконструкцию и существенно обновили инфраструктуру: расширили пляжную зону, установили новые навесы от солнца, шезлонги и раздевалки.
Серебряный бор-2 (СЗАО).
Живописная природная территория в излучине Москвы-реки, окруженная реликтовым лесом. Это место подходит для семейного отдыха — здесь хороша развита инфраструктура: множество аттракционов, прокат сапбордов и катамаранов, есть кафе и рестораны. Вход на пляж свободный, но на личном автомобиле к зоне отдыха проехать нельзя.
Серебряный бор-3 (СЗАО).
Этот пляж выбирают любители тусовок, спортивных игр и активных водных развлечений. Здесь работают пункты проката, предоставляющие широкий выбор инвентаря: можно взять в аренду водные лыжи, ватрушки, вейкборды и гидроциклы. А в местных пляжных клубах часто проводятся выездные корпоративные мероприятия и вечеринки.
Пионерский пруд (ЦАО).
Искусственный водоем в Парке Горького с оборудованным песчаным пляжем и развитой инфраструктурой: есть лежаки, шезлонги, навесы, душевые и кафе. Долгое время пруд был декоративным, и купаться в нем было нельзя — только кататься на катамаранах. Но в 2025 году оборудовали зону отдыха с пляжем. Вход платный.
Тропарево (ЮЗАО).
Небольшой пляж на искусственном пруду в Тропаревском парке. Правда, периодически его временно закрывают из-за несоответствия воды санитарным нормам. Так было и в этом году: по состоянию на 4 июня 2026 года пляж Тропарево был закрыт для купания, но 19 июня он снова вошел в список мест, где официально купаться разрешено.
Официальные пляжи Санкт-Петербурга в 2026 году.
Большинство пляжей в крупных городах России бесплатные, но уровень комфорта там сильно различается. Фото: Сергей Михеев/РГ.
В Санкт-Петербурге по результатам мониторинга качества воды в 2026 году разрешено купаться всего на трех пляжах.
1-е Суздальское озеро (Верхнее).
Эту зону отдыха в Выборгском районе, которую часто называют «Озерки», несколько лет назад существенно благоустроили: появились прогулочные дорожки с деревянными настилами, зоны отдыха со скамейками, детские и спортивные площадки. Протяженность береговой полосы — около 300 метров, поэтому в выходные и праздники здесь достаточно многолюдно.
2-е Суздальское озеро (Среднее).
Эта зона отдыха подойдет любителям активных водных развлечений. Здесь работает крупнейший в Петербурге вейкборд-парк с 818-метровой трассой. Помимо вейкборда, здесь можно покататься на вейкскейте, водных лыжах и водных санях, а еще можно арендовать лодку или катамаран.
Безымянное озеро.
Зона для пляжного отдыха и купания на южной границе города. Длина пляжа около 300 м, вход в воду пологий. На территории есть все необходимое для комфортного пребывания: кабинки для переодевания, зонтики, биотуалеты, детские площадки.
Где можно купаться в Екатеринбурге и Свердловской области в 2026 году.
На «диких» пляжах нет спасателей, дно не обследовано, а вода не проходит санитарный контроль. Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости.
В 2026 году Роспотребнадзор не разрешил купание ни в одном из водоемов Екатеринбурга. Ближайшее доступное место для пляжного отдыха находится в закрытом городе Новоуральске: недавно здесь открыли обновленный городской пляж на берегу Верх-Нейвинского водохранилища. На территории есть благоустроенные зоны отдыха с лежаками и скамейками, симпатичные малые архитектурные формы и воркаут-зоны для занятий спортом. Численность населения Новоуральска около 75 тыс. человек — для местных жителей открытие пляжа наверняка долгожданное событие. Но поскольку город закрытый, жителям региона потребуется заранее оформлять пропуск, чтобы насладиться пляжным отдыхом в городе атомщиков.
Где разрешено купаться в Новосибирске в 2026 году.
Парк «У моря Обского» — главный центр пляжного отдыха в городе. Именно здесь находятся 4 пляжа, на которых официально можно купаться — «Бумеранг», Детский, Галечный и «У моря Обского». Обское море — водохранилище, созданное во время строительства Новосибирской ГЭС в 1957 году. Все пляжи являются частью большого благоустроенного парка «У моря Обского» площадью целых 129 га.
Городские пляжи, разрешенные для купания в Казани в 2026 году.
Роспотребнадзор в течение всего пляжного сезона ведет мониторинг состояния воды, поэтому список разрешенных пляжей периодически может пополняться или сокращаться. Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости.
«Локомотив».
Пляж на Волге в самом центре Казани, самый популярный и многолюдный. Есть кабинки для переодевания, лежаки, можно арендовать сапборд или устроить речную прогулку на катамаране.
«Нижнее Заречье».
Пляж на берегу реки Казанки прямо напротив Казанского кремля. Инфраструктура здесь не сильно развита, зато можно насладиться купанием и живописными видами.
Пляжи в лесопарке «Лебяжье».
В лесопарке есть благоустроенные пляжные зоны на озерах Большое Лебяжье и Глубокое. Есть лежаки, кабинки для переодевания, детские площадки. Также работает прокат сапбордов и катамаранов.
Пляж на озере Комсомольское.
Уединенный пляж, который почти полностью окружен деревьями. Тем не менее здесь есть шезлонги, раздевалки, душевые, небольшие площадки для активного отдыха. А вот стационарных точек питания не найти — перекус нужно брать с собой.
Где купаться в Красноярске в 2026 году.
Остров на реке Енисей в черте города Красноярска площадью около 7 км² — популярное место для отдыха. В Татышев-парке часто проходят различные спортивные и культурные мероприятия. На острове есть несколько зон для отдыха у воды: пляж у Октябрьского моста, залив «Стрелка» у вантового моста и озеро «Зеркальное». В этом году все пляжи получили разрешения от Роспотребнадзора — купаться можно везде.
Где купаться в Нижнем Новгороде в 2026 году.
На многих официальных пляжах есть вся необходимая инфраструктура для отдыха, но условия пользования лучше уточнять перед посещением. Часть опций может быть платной. Фото: Сергей Михеев/РГ.
В Нижнем Новгороде можно искупаться и позагорать сразу на нескольких пляжах в черте города, которые расположены на озерах, а также на реках Оке и Волге.
Список основных пляжей по районам:
Автозаводский район — 2 пляжа на территории Автозаводского парка на озере ПарковоеКанавинский район — пляжи на Больничном и Сортировочном озерахКстовский район — пляжная зона на реке Кудьма в микрорайоне «Вишенки’Ленинский район — 2 пляжа на Силикатном озереПриокский район — пляж на озере № 1 Щелоковского хутораСоветский район — пляж на озере № 3 Щелоковского хутораСормовский район — 4 пляжа на Пестичном, Лунском и Светлоярском озерах.
Пляжи Челябинска: муниципальные и платные.
В Челябинске есть несколько официальных бесплатных городских пляжей на трех водоемах. Есть и платные пляжи — Восточный берег на берегу озера Первое, Солнечный берег и Березка на озере Смолино. Все платные пляжи имеют развитую инфраструктуру: шезлонги, зонты, аттракционы для детей.
Озеро Первое.
На берегу озера расположены 3 пляжа — Чуриловский, Первоозерный и Чайка. Самый популярный — Чуриловский. Все пляжи оборудованы необходимой инфраструктурой, купаться разрешено.
Шершневское водохранилище.
На водохранилище есть 3 пляжа, но купаться разрешено только на двух — Шершневский и Белый парус соответствуют санитарным нормам. Оба пляжа песчаные и подходят для комфортного отдыха: есть навесы, скамейки, кабинки для переодевания, биотуалеты.
Озеро Смолино.
Смолинский, Спортивный и Новороссийский — бесплатные муниципальные пляжи. Посетители отмечают, что при заходе в воду на Смольном следует соблюдать осторожность, поскольку на дне часто встречаются камни. А платный пляж «Солнечный берег» в этом году пришел в запустение: песок зарос травой, повсюду грязь и мусор, кафе и аттракционы не работают.
Уфа: официальные пляжи в 2026 году.
Для семейного отдыха с детьми нужно выбирать пляжи с оборудованными детскими площадками и пологим входом в воду. Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости.
Пляж Солнечный.
Бесплатный пляж в черте Уфы на берегу реки Белая. Местные жители отмечают, что место живописное, но пляж бывает грязноват. Кроме того, на пляже негде перекусить и мало лежаков. Покрытие — галька с песком, поэтому загорать на полотенцах может быть не очень комфортно.
Пляж Кашкадан.
Находится на одноименном озере в городском парке. Возле озера оборудован песчаный пляж, заход в воду комфортный, есть прокат лодок. После реконструкции парк заметно преобразился и стал любимым местом отдыха для жителей и гостей города.
Платные пляжи на берегу реки Уфа.
На реке Уфе в микрорайоне Сипайлово в черте города есть платные пляжи — Берег солнца и «Сипайловские Сочи». Эти пляжи — одни из самых благоустроенных в городе: для комфортного отдыха можно даже арендовать беседки и мангальные зоны, работают кафе и прокат сапов.
Инфраструктура пляжей: на что обратить внимание.
На начало июля в Москве для купания доступны 7 зон: озеро «Белое», Путяевский пруд № 1, Школьное озеро, Серебряный бор-2, Серебряный бор-3, Пионерский пруд, Тропарево. Фото: Роман Наумов / РГ.
Большинство городских пляжей в Москве и других крупных городах России бесплатные. Но уровень комфорта на разных пляжах сильно различается. Поэтому перед поездкой нужно определиться, что для вас важно. Все официальные пляжи должны иметь как минимум раздевалки и туалеты. А вот шезлонги, зонты и навесы от солнца есть не везде. Кроме того, на некоторых официальных пляжах нет кафе — это тоже стоит узнавать заранее. Для отдыха с детьми лучше выбирать пляжи с детскими площадками и пологим входом в воду.
Почему опасно купаться в «диких» местах.
Вода на необорудованных пляжах не проходит санитарный контроль. В ней могут быть возбудители кишечных инфекций, ротавирусы, паразиты. Кроме того, на «диких» пляжах дно не обследовано — можно пораниться о камни, коряги и прочий мусор. На неофициальных пляжах нет и спасателей — еще один фактор в пользу того, чтобы выбрать разрешенное место для купания.
Что проверяет Роспотребнадзор.
Специалисты Роспотребнадзора проверяют воду по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям, а также оценивают состояние песка, воздуха и прилегающей территории. При этом мониторинг воды осуществляется в течение всего пляжного сезона, поэтому список разрешенных пляжей может меняться — важно следить за обновлением информации на официальных сайтах или в надежных источниках.
Различия между официальными и «дикими» пляжами.
Критерий.
Официальный пляж.
Неофициальный «дикий» пляж.
Купание.
Разрешено Роспотребнадзором.
Нет статуса.
Контроль воды.
Периодический лабораторный контроль.
Нет контроля.
Инфраструктура.
Обычно есть лежаки, кабинки для переодевания, туалеты. Кафе есть не всегда.
Обычно нет инфраструктуры.
Безопасность.
Есть спасатели.
Нет спасателей.
Часто задаваемые вопросы.
Где можно купаться в Москве официально в 2026 году?
По состоянию на начало июля 2026 года в Москве официально разрешено купаться на 7 пляжах: озеро «Белое», Путяевский пруд № 1, Школьное озеро, Серебряный бор-2, Серебряный бор-3, Пионерский пруд, Тропарево.
Какие пляжи открыты в Санкт-Петербурге этим летом?
В Санкт-Петербурге в 2026 году для купания открыты 3 пляжа: на 1-м и 2-м Суздальских озерах и на озере Безымянном.
Разрешено ли купаться в Екатеринбурге в 2026 году?
Нет, в 2026 году Роспотребнадзор не разрешил купание ни в одном из водоемов Екатеринбурга.
Почему закрывают пляжи в сезон и как узнать актуальный список?
Пляжи чаще всего закрывают из-за обнаружения в пробах воды опасных бактерий и микроорганизмов. Также пляжи могут закрыть из-за сильного цветения воды или после экологических катастроф (разлив мазута, опасность оползня). Список пляжей, где разрешено купание, нужно проверять на официальных ресурсах или в надежных СМИ.
Есть ли на официальных пляжах Москвы шезлонги и душевые?
Да, на многих официальных пляжах Москвы есть вся необходимая инфраструктура для пляжного отдыха. Но условия пользования (платно или бесплатно) лучше уточнять перед посещением.
Заключение.
В 2026 году выбор официальных пляжей в крупных городах России ограничен. По состоянию на начало июля в Москве для купания доступны 7 зон, в Петербурге — всего 3. Главное правило — купаться только в официально разрешенных местах, следить за обновлениями информации от Роспотребнадзора и не рисковать здоровьем на «диких» пляжах.
Почти в каждом крупном городе есть официальные бесплатные пляжи и зоны отдыха у воды. Если вдруг все они закрыты, можно воспользоваться бассейнами или посмотреть, где разрешено купаться за городом в области. Выбирайте пляж исходя из инфраструктуры, дороги до места и бюджета.
Советы: берите с собой воду, еду и пляжные принадлежности (полотенца, коврики), если шезлонгов не хватит. В выходные, когда особенно многолюдно, лучше приезжать пораньше.