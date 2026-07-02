Губернатор Бочаров снял с должности главу регионального комитета ЖКХ

«Времени на проведение и завершение работ по подготовке к зиме достаточно», — подчеркнул тогда глава региона, напомнив однако, что к осенне-зимнему сезону предстоит подготовить больше 12 000 многоквартирных домов и 5 200 объектов социальной сферы. Проверить и привести в порядок там, где требуется, нужно 46 000 км сетей газо-, энерго-, тепло-, а также водоснабжения и водоотведения. Кроме того, внимание предстоит уделить почти 19 000 объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.