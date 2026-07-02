Губернатор Бочаров снял с должности главу регионального комитета ЖКХ

В администрации Волгоградской области произошли кадровые изменения. Глава региона Андрей Бочаров освободил от занимаемой должности председателя комитета ЖКХ Дмитрия Баранова.
Такое решение было принято после совещания, состоявшегося в администрации региона 30 июня, на котором обсуждалась готовность объектов отрасли к предстоящему отопительному сезону. Губернатор озвучил цифры: она составляет около 23%.
«Времени на проведение и завершение работ по подготовке к зиме достаточно», — подчеркнул тогда глава региона, напомнив однако, что к осенне-зимнему сезону предстоит подготовить больше 12 000 многоквартирных домов и 5 200 объектов социальной сферы. Проверить и привести в порядок там, где требуется, нужно 46 000 км сетей газо-, энерго-, тепло-, а также водоснабжения и водоотведения. Кроме того, внимание предстоит уделить почти 19 000 объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.
В то же время глава региона подчеркнул, что по итогам отопительного сезона 2025 года аварийность сократилась области на 40%, заметив при этом, что узких мест, где необходимо наладить более активную работу, ещё много.
Очевидно, Андрей Бочаров посчитал, что продолжить её на уровне региона нужно под руководством другого специалиста. Кто именно возглавит профильный комитет, пока не сообщается.