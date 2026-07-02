На Янтарном комбинате добыли уникальный самородок «Юбиляр» весом 1,5 кг

Уникальные образцы проходят экспертизу, после чего-либо пополняют музейную коллекцию, либо выставляются на ежегодный аукцион редкого янтаря. На торгах участвуют переработчики и коллекционеры со всего мира. В прошлом году самородок «Сувенир Балтики» весом 2,1 кг подорожал с 650 тыс. до 1,18 млн рублей.