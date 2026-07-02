На Янтарном комбинате добыли уникальный самородок «Юбиляр» весом 1,5 кг

На Калининградском янтарном комбинате (входит в холдинг «РТ-Финанс» Ростеха) добыли уникальный самородок весом 1,55 кг. Образец получил название «Юбиляр» в честь 80-летия Калининградской области. Возраст находки — около 40 млн лет.
Размер камня — 21 на 16 см. Он имеет овальную форму и уникальное строение: сердцевина состоит из матового янтаря медового оттенка (непрозрачность создали пузырьки воздуха), а внешняя оболочка — из прозрачного янтаря с органическими фрагментами — корой дерева и насекомыми.
Самородок сформировался при истечении живицы древней сосны внутрь ствола. Заполнив полость дерева, смола затвердела, сохранив его форму.
Генеральный директор комбината Михаил Зацепин отметил, что статус уникального получает янтарь весом более килограмма. В прошлом году на карьере нашли 13 таких самородков, в этом — пока только один.
Уникальные образцы проходят экспертизу, после чего-либо пополняют музейную коллекцию, либо выставляются на ежегодный аукцион редкого янтаря. На торгах участвуют переработчики и коллекционеры со всего мира. В прошлом году самородок «Сувенир Балтики» весом 2,1 кг подорожал с 650 тыс. до 1,18 млн рублей.
Ближайший аукцион запланирован на осень 2026 года.