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Пять человек, трое из них дети, пострадали в жутком ДТП под Волгоградом

Серьезное ДТП произошло на трассе под Волгоградом.

Источник: Комсомольская правда

Пять человек, среди которых трое детей, попали в больницу после дорожной аварии в Дубовском районе Волгоградской области. ДТП произошло 1 июля 2026 года на 585-м километре федеральной трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград», сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

По предварительной информации, около 10:20 утра 34-летний водитель грузового автомобиля «ВГМ-СТ» с прицепом двигался по трассе. Он не уступил дорогу автомобилю «Киа Рио», который ехал рядом. Водитель «Киа», пытаясь избежать столкновения, резко выехал на встречную полосу, где врезался в отбойник.

В результате аварии пострадали все, кто находился в «Киа»: водитель и четверо пассажиров. Среди них было трое несовершеннолетних. Всех пятерых доставили в медицинское учреждение для осмотра и оказания помощи.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.