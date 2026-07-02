Пять человек, трое из них дети, пострадали в жутком ДТП под Волгоградом

По предварительной информации, около 10:20 утра 34-летний водитель грузового автомобиля «ВГМ-СТ» с прицепом двигался по трассе. Он не уступил дорогу автомобилю «Киа Рио», который ехал рядом. Водитель «Киа», пытаясь избежать столкновения, резко выехал на встречную полосу, где врезался в отбойник.